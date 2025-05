De Zerbi - OM : «J'ai fumé 5 cigarettes», l'injustice qui le rend fou !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, la liste des meilleurs joueurs de Ligue 1 a été dévoilée. Une liste dans laquelle figurent Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Vitinha, Achraf Hakimi et Désiré Doué. Il n’y a donc pas de traces de joueurs de l’OM et cela fait bondir Roberto De Zerbi, qui estime qu’Adrien Rabiot ou bien Mason Greenwood avaient leur place.

Qui succédera à Kylian Mbappé ? Le Français étant désormais du côté du Real Madrid, la course au titre de meilleur joueur de Ligue 1 paraît plus ouverte que lors des dernières années. Toutefois, il y a de grandes chances que cela soit encore un joueur du PSG qui l’emporte, car il y a quatre Parisiens parmi les nommés, pour un seul Lyonnais, Rayan Cherki.

Avantage Dembélé ?

Du fait de son incroyable saison, Ousmane Dembélé paraît être grand favori pour succéder à Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG s’est transformé cette saison et il a déjà inscrit 21 buts en Ligue 1. Le deuxième meilleur buteur du championnat est un joueur de l’OM, puisqu’il s’agit de Mason Greenwood qui a déjà trouvé la faille à 18 reprises.

« J'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus »

Malgré ses 18 buts, Mason Greenwood ne fait donc pas partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Une décision qui a fait bondir Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM, interrogé en conférence de presse sur son absence de la liste des meilleurs entraîneurs, ne s’est pas montré particulièrement touché par son cas, mais il a estimé que son attaquant aurait mérité une nomination, tout comme Adrien Rabiot. Ses propos sont rapportés par La Provence. « Ces cinq entraîneurs nommés (Luis Enrique, Bruno Genesio, Adi Hutter, Liam Rosenior, Eric Roy) ce sont des grands entraîneurs ! Il n'y a pas de jalousie. Ce qui m'agace, c'est de ne pas voir Rabiot et Greenwood dans les meilleurs joueurs du championnat. C'est énervant, j'ai fumé 5 ou 6 cigarettes de plus et je suis passé à autre chose… »