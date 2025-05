«Zéro vente», l'OM annonce un fiasco !

Amadou Diawara

Si Leonardo Balerdi a la cote à l'OM cette saison, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. En effet, le capitaine de Roberto De Zerbi vivait un enfer à Marseille il y a quelques années. Alors que son maillot est l'un des plus vendus actuellement, Leonardo Balerdi a rappelé qu'à une époque il y avait « zéro vente ».

A la fin de la dernière saison, l'OM a remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi. Dès son arrivée à Marseille, le coach italien a choisi Leonardo Balerdi en tant que capitaine. Considéré comme le patron du vestiaire de l'OM, l'international argentin était loin d'avoir ce statut il y a quelques années.

OM : Balerdi revient de très loin

S'il fait l'unanimité à l'OM aujourd'hui, Leonardo Balerdi a vécu des moments très compliqués à Marseille ces dernières saisons. Le numéro 5 de Roberto De Zerbi s'en est d'ailleurs amusé lors d'un entretien accordé à ici Provence (France Bleu).

«Ça me touche vraiment de sentir l'amour des gens ici»

« Le club ne veut pas te laisser partir, les supporters non plus. Le maillot floqué Balerdi fait partie des meilleures ventes. Il y a quelques années, c'était plus dur pour toi... Il y avait zéro vente oui (rires). Aujourd'hui, oui, ça me touche beaucoup. Hier, on a fait un shooting photo au stade, il y avait une trentaine de supporters. Et quand je suis rentré, ils ont applaudi. Et ça me touche vraiment, de sentir l'amour des gens ici, ça, ça me fait beaucoup de bien », s'est réjoui Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM.