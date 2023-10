L’entraîneur du RC Lens tacle un de ses joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens n'a pas vraiment brillé vendredi soir sur la pelouse du Havre et n'a pu ramener mieux qu'un match nul peu reluisant (0-0) de son déplacement en Normandie. D'ailleurs, Franck Haise a pointé du doigt la prestation d'un de ses titulaires, qui a été sorti dès la pause en raison de sa prestation...

Alors que le RC Lens recevra le PSV Eindhoven mardi soir pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, les Nordistes espéraient ramener un succès de leur déplacement au Havre vendredi soir pour bien se remettre dans le bain après cette trêve internationale. Mais finalement, les hommes de Franck Haise ont dû se contenter du match nul (0-0), et le technicien des Sang et Or n'a pas vraiment été emballé par la performance du RC Lens.

« C'était assez faible »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Franck Haise a donné son sentiment sur le match : « Techniquement, c'était assez faible et ça, c'est inhabituel de la part de joueurs qui ont tendance à mieux se trouver. Je ne sais pas si c'est la seule explication valable. On peut se dire, à l'issue des 7 à 8 premières minutes, que l'on semble être au-dessus. Mais quand vous vous arrêtez d'être en mouvement, que vous cherchez une touche de balle supplémentaire alors qu'il ne faut en faire qu'une... L'intensité dans les duels défensifs a été insuffisante aussi. En football, il y a aussi de l'intensité à mettre dans les duels, dans les replacements, dans les courses pour attaquer la dernière ligne. Et ils en ont quand même manqué. Trop pour beaucoup ».

Haise de lâche sur Andy Diouf