Il claque la porte et interpelle le RC Lens

Arnaud De Kanel

A la fin de la meilleure saison de sa jeune carrière, Loïs Openda demandait à quitter le RC Lens pour s'engager avec le RB Leipzig. En une saison, l'attaquant belge aurait pu oublier son ancien club, ses coéquipiers et ses supporters, mais non. L'actuel troisième meilleur buteur de Bundesliga a vécu des moments forts dans le Nord et il garde encore un œil sur le RC Lens.

Transféré pour un montant légèrement inférieur à 40M€, hors bonus, lors du dernier mercato estival, Loïs Openda est devenu le plus gros transfert de l'histoire du RC Lens. Après avoir gagné son bras de fer avec les dirigeants, le Belge s'éclate désormais au RB Leipzig, où il continue toute de même de suivre attentivement les performances de son ancien club.

«Je suis content d’avoir pu jouer à Lens»

« Je n’oublie pas mon passage à Lens, on a fait une très belle année la saison dernière avec la qualification pour la Ligue des champions. On est allé la chercher tous ensemble. Je suis content d’avoir pu jouer à Lens », a tout d'abord confié Loïs Openda dans L'Intégrale Foot sur RMC ce dimanche après midi, avant d'en rajouter une couche.

«Je leur apporte beaucoup de soutien et de force»