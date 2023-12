Fiasco au RC Lens, le boss prévient ses joueurs

Jean de Teyssière

Mercredi soir, le RC Lens a vécu un cauchemar à l'Emirates Stadium face à Arsenal (0-6), et ce, lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Il va falloir que les nordistes se remettent vite en ordre de marche puisque ce samedi, les Sang et Or affronteront l'OL. Franck Haise, l'entraîneur de Lens, espère que cette déroute leur servira de leçon.

Le RC Lens ne s'attendait certainement pas à perdre aussi largement face à Arsenal en Ligue des Champions (6-0). Les Sang et Or, qui avaient réussi à battre les Gunners lors du match aller à Bollaert (2-1), sont totalement passés à côté de leur match et se doivent de réagir très vite.

«Nous n’étions pas à notre niveau»

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur lensois, Franck Haise, fait un constat clair sur la déroute de son équipe en Ligue des Champions : « Il faut être au clair sur ce qui n’a pas fonctionné contre Arsenal. Nous n’étions pas à notre niveau. Il faut garder notre identité de jeu. »

«On se doit de garder notre identité»