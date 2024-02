Affaibli, il justifie la révolution au RC Lens

Thibault Morlain

Ce mercredi, le RC Lens a fait une annonce pour le moins inattendue. En effet, alors que Franck Haise était jusqu’à présent le manager général des Sang et Or, ce n’est désormais plus le cas, la décision ayant été prise qu’il se recentre sur ses fonctions d’entraîneur du RC Lens. Une révolution donc en interne au sein du club nordiste et Haise a souhaité livré sa version des faits à propos de ce changement de statut.

Le RC Lens se restructure en interne. Dans un communiqué, les Sang et Or font fait savoir ce mercredi : « Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle. Tourné vers la fin de saison et ses stimulants défis, celui qui a été élu « entraineur de l’année 2023 » pourra ainsi pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première. Il poursuivra sa mission au sein du comité de direction du Racing Club de Lens ».

« Une réflexion personnelle que je mène depuis plusieurs semaines »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise n’a pas échappé aux questions sur ce changement le concernant. L’entraîneur du RC Lens a alors expliqué : « C’est une réflexion personnelle que je mène depuis plusieurs semaines, en tout cas c’était déjà entamé sur la fin d’année 2023. Au bout d’un moment j’ai pris une décision qui est pour moi d’abord, de préserver mon énergie. Quand j’ai présenté ça à Arnaud (Pouille) et au président j’ai d’abord eu beaucoup d’écoute et ils ont accepté d’entériner ma demande qui était de prendre du recul sur une partie des missions qui m’avaient été donné il y’a un an et demi ».

« Il fallait à un moment que je prenne intelligemment du recul »