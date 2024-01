Officiel : Le RC Lens fait une annonce surprise sur Franck Haise !

Alexis Brunet

En plus d’être entraîneur du RC Lens, Franck Haise avait la particularité d’être également le manager général du club artésien. Il avait hérité de ce poste après le départ de Florent Ghisolfi pour Nice. Mais le coach lensois n’occupe plus cette fonction depuis ce mercredi, et il se recentre sur son rôle d'entraîneur.

Depuis plusieurs années Franck Haise fait du très bon travail au sein du RC Lens. Le coach français a notamment emmené les Sang-et-Or en Ligue des champions cette saison. Ses joueurs ont fait bonne impression, mais ont finalement été reversés en Ligue Europa.

Franck Haise n'est plus manager général du RC Lens

Ces bons résultats, ainsi que le départ de Florent Ghisolfi à Nice, avaient poussé les dirigeants lensois à confier plus de responsabilités à Franck Haise. Ce dernier était entraîneur, mais aussi manager général. Mais à partir de ce mercredi, il n'occupe plus la fonction de manager général, comme l'a affirmé le RC Lens dans un communiqué. Il garde toutefois sa fonction d'entraîneur de l'équipe première. « Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle. Tourné vers la fin de saison et ses stimulants défis, celui qui a été élu « entraîneur de l’année 2023 » pourra ainsi pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première. Il poursuivra sa mission au sein du comité de direction du Racing Club de Lens. La stratégie et les décisions relatives à la formation, la post-formation et les féminines réintègrent, à compter de ce jour, le périmètre de la coordination sportive. »

Un transfert prend forme, c’est la panique au RC Lens https://t.co/mv2PfU7upq pic.twitter.com/lJ418E1gJ5 — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Lens affronte Nantes ce week-end

Le RC Lens de Franck Haise est actuellement huitième de Ligue 1. Les coéquipiers de Kevin Danso affrontent le FC Nantes ce samedi en Ligue 1. Les Lensois ont notamment l'occasion de passer devant l'OM en cas de victoire, et si les partenaires de Jordan Veretout ne s'imposent pas face à l'OL.