Riolo provoque un clash en Ligue 1 et donne rendez-vous !

Toujours assez direct dans ses propos, Daniel Riolo provoque parfois l'agacement de certains acteurs du football. Cette fois-ci, c'est du côté du Stade de Reims que l'on s'offusque de certaines informations du journaliste de RMC. Le club champenois a ainsi démenti ce qu'affirmait Daniel Riolo à savoir que la délégation de l'OL n'avait pas été reçue à Reims. Mais il ne compte pas en rester là.

Au micro de l'After Foot mardi soir, Daniel Riolo regrettait l'attitude de certains dirigeants de club à l'égard de John Textor. Selon le journaliste de RMC, les prises de position du propriétaire de l'OL à l'encontre de Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas acceptées en Ligue 1. Au point que les Gones soient devenues des parias selon lui. « Avec les prises de position de Textor, et comme le foot français est uni dans la médiocrité, Lyon est devenu le paria du foot français. C’est hallucinant qu’on ne respecte pas un tel club. Il faut quand même savoir que le week-end dernier, Jean-Pierre Rivère ne s’est pas déplacé à Lyon. Ce qui est, en soi, un truc de fou ! Et le week-end d’avant, Lyon s’est déplacé à Reims et Jean-Pierre Caillot n’a pas reçu la délégation lyonnaise. On ne parle plus aux Lyonnais parce qu’ils ont osé s’opposer à Vincent Labrune et à Nasser al-Khelaïfi. Voilà comment on traite ce club aujourd’hui », révélait Daniel Riolo.

Mr. Riolo, dans son émission de mardi, a affirmé que nous n’avons pas reçu la délégation lyonnaise. Si nous ignorons souvent ses fausses accusations, nous ne pouvons accepter qu’on remette en cause notre sens de l’accueil, une valeur essentielle pour notre Président et notre… pic.twitter.com/8rSAYIDuTF — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 5, 2024

Reims dément les informations de Riolo...

Des informations qui n'ont pas du tout plus du côté de Reims qui a répondu par le biais d'un communiqué diffusé sur son compte X. « Mr. Riolo, dans son émission de mardi, a affirmé que nous n’avons pas reçu la délégation lyonnaise. Si nous ignorons souvent ses fausses accusations, nous ne pouvons accepter qu’on remette en cause notre sens de l’accueil, une valeur essentielle pour notre Président et notre Institution. Nous pouvons être critiqué sur des sujets, mais jamais sur l’accueil réservé aux délégations adverses. D’ailleurs, ayant déjà profité de nos invitations, Mr. Riolo est particulièrement bien placé pour apprécier la qualité de notre hospitalité », peut-on lire.

... qui va en rajouter une couche

Cependant, Daniel Riolo ne compte évidemment pas en rester là. En réponse à la publication de Reims, le journaliste de RMC donne rendez-vous pour une mise au point : « Alors rdv ce soir pour une mise au point avec les détails… » Autrement dit, ce jeudi soir au micro de l'After Foot, Daniel Riolo devrait en dire plus en divulguant de nouvelles informations à ce sujet.