Foot - Rennes

Rennes : Julien Stéphan envoie un message fort à ses joueurs !

Publié le 25 novembre 2020 à 11h55 par La rédaction

Eliminé de la Ligue des Champions après sa défaite face à Chelsea ce mardi, le Stade Rennais jouera sa qualification sur la pelouse de Krasnodar. Malgré un début de campagne difficile, Julien Stéphan s'est montré fier de ses joueurs.