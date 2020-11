Foot - Rennes

Rennes : Julien Stéphan envoie un message fort à M’Baye Niang !

Publié le 20 novembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Alors que son transfert à l’ASSE a été avorté pour diverses raisons extrasportives, M’Baye Niang est bel et bien un joueur du Stade Rennais. Et son entraîneur Julien Stéphan compte sur lui pour le reste de la saison.