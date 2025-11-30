Zaïre-Emery - PSG : Le «délire» qu’il faut absolument arrêter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme souvent depuis la blessure d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaïre-Emery qui était titulaire en tant qu’arrière droit samedi, lors de la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), Luis Enrique n’ayant pas à sa disposition de spécialiste du poste. Une solution qui peut dépanner, mais n’est pas viable à long terme pour Stephen Brun.

C’est un PSG une nouvelle fois amoindri qui s’est déplacé à Monaco (1-0) samedi. Toujours privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, Luis Enrique a également du faire sans Nuno Mendes. « Si c'était une finale, il voudrait jouer, mais là il doit récupérer. On verra la semaine suivante s'il sera disponible », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe » C’est donc Lucas Hernandez qui était titulaire à la place du Portugais, alors que comme souvent depuis l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery était aligné dans le couloir droit. Une option qui a parfois porté ses fruits, mais qui ne convainc pas Stephen Brun pour autant.