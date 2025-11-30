Zaïre-Emery - PSG : Le «délire» qu’il faut absolument arrêter !

Comme souvent depuis la blessure d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaïre-Emery qui était titulaire en tant qu’arrière droit samedi, lors de la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), Luis Enrique n’ayant pas à sa disposition de spécialiste du poste. Une solution qui peut dépanner, mais n’est pas viable à long terme pour Stephen Brun.
C’est un PSG une nouvelle fois amoindri qui s’est déplacé à Monaco (1-0) samedi. Toujours privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué, Luis Enrique a également du faire sans Nuno Mendes. « Si c'était une finale, il voudrait jouer, mais là il doit récupérer. On verra la semaine suivante s'il sera disponible », a-t-il expliqué en conférence de presse.
« Sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe »
C’est donc Lucas Hernandez qui était titulaire à la place du Portugais, alors que comme souvent depuis l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery était aligné dans le couloir droit. Une option qui a parfois porté ses fruits, mais qui ne convainc pas Stephen Brun pour autant.
« Le délire de Zaïre-Emery arrière droit, il est bien sympa mais à un moment donné tu ne vas pas bien loin »
« Il manque encore énormément de joueurs, tu t’aperçois que sans Hakimi et Mendes, ce n’est pas du tout la même équipe. Le délire de Zaïre-Emery arrière droit, il est bien sympa, mais à un moment donné, tu ne vas pas bien loin », a déclaré Stephen Brun dans Stephen Brunch sur RMC.