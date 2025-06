Vente du PSG : Le Qatar confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

14 ans après avoir racheté le PSG, le Qatar est enfin parvenu à remporter la Ligue des champions samedi après une démonstration contre l'Inter Milan (5-0). De quoi raviver les rumeurs d'un départ des Qataris ? Visiblement, une nouvelle vente du PSG n'est pas dans l'air puisque Nasser Al-Khelaïfi a vendu la mèche, se projetant clairement vers l'avenir.

Le PSG y est enfin arrivé ! Après une très longue attente, le club parisien a effectivement remporté la première Ligue des champions de son histoire, samedi soir contre l'Inter Milan (5-0). Une démonstration qui valide donc le nouveau projet et qui sourit enfin au Qatar qui a racheté le club en 2011. Un accomplissement qui va rapprocher QSI d'un désistement ? La question se pose maintenant que le PSG a atteint son objectif ultime.

Le Qatar toujours investi au PSG ? Cependant, la réponse est rapidement trouvée. En effet, L'EQUIPE confirme qu'il n'existe aucun signe de retrait pour le moment. Il y a quelques mois, Arctos s'est joint à QSI au capital du PSG à hauteur de 12,5%. Un investissement estimé à 530M€ dans le cadre d'un investissement global au Qatar et qui offre encore plus de puissance au PSG. Autre indice de la volonté des Qataris de poursuivre l'aventure, la construction du Campus à Poissy pour environ 350M€ et le projet d'un nouveau grand stade.