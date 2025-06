Mercato : Mission accomplie, qui va quitter le PSG ?

Ce samedi soir, le PSG est entré dans l'histoire. En effet, le club de la capitale a remporté sa toute première Ligue des Champions à l'Allianz Arena de Munich, et ce, face à l'Inter. Alors que le PSG a réalisé son plus grand rêve, qui va claquer la porte du Parc des Princes lors du prochain mercato estival ? A vos votes !

Après une saison régulière poussive en Ligue des Champions , le PSG a fait un véritable sans-faute lors de la phase à éliminations directes. Tombeur de Brest , Liverpool , Aston Villa et d' Arsenal, le club emmené par Luis Enrique a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions.

Ayant éliminé le FC Barcelone dans le dernier carré de la Ligue des Champions , l' Inter avait rendez-vous avec le PSG en finale ce samedi soir. En effet, Parisiens et Nerazzurri se sont disputés la Coupe aux Grandes Oreilles à l' Allianz Arena de Munich . Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance aux Milanais. Ayant réalisé le match parfait, le PSG s'est imposé 5-0 face à l' Inter.

PSG : Un transfert imprévu cet été ?

Après rachat du Qatar en 2011, le PSG a tout de suite revu ses ambitions à la hausse. Avec son nouveau slogan, « rêvons plus grand », le club de la capitale s'est fixé l'immense objectif de remporter la Ligue des Champions. Et après 14 ans, le président Nasser Al-Khelaïfi a enfin réalisé son rêve de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles. Alors que le mercato estival a ouvert exceptionnellement ses portes ce dimanche - et ce, pour la Coupe du Monde des Clubs - certains joueurs pourraient quitter le PSG cet été alors que ce n'était pas forcément prévu. Si l'avenir de Kang-In Lee est incertain, Marquinhos pourrait se laisser tenter par un départ après avoir réalisé son objectif ultime à Paris. Le capitaine du PSG ayant passé douze ans au club.

