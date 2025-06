Le boss du PSG craque, il fond en larmes !

Ce samedi soir, le PSG de Luis Enrique a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Présent lors des festivités sur l'avenue des Champs-Elysées ce dimanche après-midi, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement lâché sur le sacre de son équipe, finissant en larmes.

«J'ai dormi avec la Coupe»

« Hier soir (samedi), j'étais très content, fier. On n'y croit pas, on ne croit pas à tout ce qu'on a fait pour les gens à Paris (il fond en larmes). On a beaucoup travaillé pour ça, 14 ans pour ça, honnêtement ça n'a pas été facile du tout pour en arriver-là. C'est quelque chose de magnifique, il n'y a que le foot qui peut faire ça. C'est le PSG. Cette année était très spéciale. Si on avait gagné avant, ça n'aurait peut-être pas été comme ça. Avec tout ce qu'on a fait depuis 14 ans. C'était très important pour Paris, pour la France, on ne parle pas que du PSG mais de la France, on a le drapeau français sur notre maillot. On est fiers de ça. J'ai dormi avec la Coupe hier. Je me suis dit que c'était peut-être un rêve et au réveil je me suis dit non, c'est vrai », s'est enflammé Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, au micro de TF1.