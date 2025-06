Le coup «historique» du PSG !

Le PSG est au sommet de l’Europe. En surclassant l’Inter Milan 5-0 en finale, le club parisien a décroché la première Ligue des champions de son histoire. Fabián Ruiz, ému, a souligné l’importance de cet exploit historique et la fierté de tout un club, déjà tourné vers de nouveaux objectifs.

«C’est quelque chose d’historique»

Le milieu de terrain du PSG s’est présenté face à la presse après la rencontre et parle d’un résultat « historique » : « C’est la première fois, c’est quelque chose d’incroyable. L’équipe et toutes les personnes qui travaillent dans ce club sont tellement heureuses. Tant de joie. Nous voulons fêter ça avec la famille, les amis et avec tous les fans à Paris. C’est quelque chose d’historique qui ne peut pas être expliqué. Cette équipe, cette ville, ces fans le méritaient, et je suis très heureux d’avoir pu faire quelque chose d’historique. »