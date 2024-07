Une star du PSG se fait critiquer par une légende du club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma a été loin d’être irréprochable avec le club de la capitale. Auteur de nombreuses erreurs et ayant différentes lacunes, l’Italien a subi de très nombreuses critiques. Le cas Donnarumma fait ainsi beaucoup parler et voilà que Bernard Lama, ancien gardien du PSG, a livré son avis sur le portier transalpin.

En 2021, le PSG sautait sur l’occasion pour recruter Gianluigi Donnarumma, alors libre après son départ du Milan AC. Annoncé comme un des meilleurs gardiens du monde en puissance, l’Italien excelle sur sa ligne. En revanche, quand il s’agit de jouer le ballon dans les airs ou avec les pieds, ça devient plus compliqué. Des lacunes qui plombent quelque peu les performances de Donnarumma.

« C'est un excellent gardien mais… »

Interrogé par Paris United, Bernard Lama s’est confié sur Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du PSG a expliqué à propos de l’Italien : « C'est un excellent gardien mais il a des défauts et des qualités. Il est brillant sur sa ligne, des fois ses arrêts réflexe sont impressionnants. Il a aussi une envergure qui fait qu'il occupe de la place ».

« Il ne sent pas le jeu »

« Il a cependant des lacunes, notamment au pied. Il ne sent pas le jeu. Il a du mal à prendre certaines décisions. Et puis il y a le jeu aérien : il fait plus de 1,90 m pour 100 kg. Il va avoir bien plus de difficultés à se déplacer qu'un autre qui fait 75, 80 kg. C'est logique », a-t-il enchainé sur l’actuel portier du PSG.