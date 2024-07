Mercato - PSG : Luis Enrique trahi par un phénomène ?

Pierrick Levallet

Après avoir vu son mercato être rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG a un autre dossier chaud à gérer. Le club de la capitale doit désormais régler le cas de Xavi Simons. Alors que Luis Enrique s’était entretenu avec le crack de 21 ans avant l’Euro 2024 pour lui présenter le projet, l’international néerlandais devrait finalement quitter les Rouge-et-Bleu cet été.

Après Kylian Mbappé, le PSG a un autre feuilleton à gérer sur le mercato. Le club de la capitale doit s’occuper du cas Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig la saison passée, le Néerlandais s’est fait remarquer en Bundesliga. Luis Campos et Luis Enrique souhaitaient ainsi compter sur lui au PSG pour la saison prochaine comme Le10Sport.com avait pu vous le révéler en exclusivité. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les dirigeants parisiens.

Xavi Simons s'est servi du PSG ?

D’après les informations du Parisien, Xavi Simons n’aurait jamais fait du fait de rejouer pour le PSG une priorité. L’international néerlandais se serait seulement servi de sa clause de rachat de 6M€ pour quitter le PSV Eindhoven et évoluer à un plus haut niveau puisqu’il avait la garantie d’être prêté l’été dernier. Il s’en serait ainsi servi comme d’une rampe de lancement. Et Xavi Simons semblerait aussi avoir trahi Luis Enrique. Les deux hommes avaient discuté avant l’Euro 2024, et l’entraîneur du PSG lui avait notamment expliqué en détails le projet qu’il avait pour lui dans la capitale. Finalement, Xavi Simons devrait quitter les Rouge-et-Bleu. Son départ serait même déjà acté.

Xavi Simons vers un nouveau prêt au RB Leipzig ?

Reste maintenant à voir où le crack de 21 ans rebondira cet été. Ces derniers jours, Xavi Simons était vivement annoncé du côté du Bayern Munich et de Manchester United. Mais le RB Leipzig serait désormais confiant quant à l’idée de récupérer l’international Oranje. Une chose est sûre, Xavi Simons ne sera pas au PSG la saison prochaine.