Une star du PSG en pleine galère, que doit faire Luis Enrique ?

Titularisé par Luis Enrique lors de la rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a effectué quelques arrêts, mais a aussi commis une erreur de relance, qui aurait pu coûter cher à son équipe. Cette maladresse ne va pas arranger sa côte de popularité au PSG. Certains doutent de son niveau de jeu. Jusqu'à la remplacer ?

Le PSG a assuré l'essentiel ce vendredi. Le groupe de Luis Enrique a vaincu l'AS Monaco (5-2) et conforte sa place de leader en championnat. Mais cette rencontre a, aussi été marquée par l'erreur de Gianluigi Donnarumma. La portier italien a mis trop de temps à dégager et s'est fait subtiliser le ballon par Takumi Minamino. Une erreur sans conséquence, mais Donnarumma a ressenti le besoin de présenter ses excuses sur les réseaux sociaux : « C'est une victoire importante à domicile, je m'excuse pour l'erreur. Focus désormais sur la Ligue des Champions la semaine prochaine ».

Luis Enrique soutient son gardien de but

Car depuis plusieurs mois, Donnarumma est décrié pour son jeu au pied. Mais malgré ses lacunes, le portier italien conserve la confiance de Luis Enrique. « Le football est un jeu composé d’erreurs. Quand un milieu ou un attaquant fait une erreur, il ne se passe rien. Mais quand c’est un défenseur ou un gardien qui se trompe, ça fait beaucoup plus mal. Le plus important reste que mes joueurs réalisent l’idée que je veux leur transmettre. Les erreurs font partie du football. Mes joueurs commettent des erreurs à chaque match. Elles sont parfois sanctionnées, d’autres fois non. Gigio a fait un match exceptionnel et je suis très satisfait de sa prestation et de son comportement » a lâché l'entraîneur du PSG.

La place de Donnarumma en danger ?

Mais Donnarumma continue à perdre du crédit et si son manque de sérénité persiste, Luis Enrique pourrait sévir. Surtout que le coach parisien ne manque pas de solutions à ce poste. L'ancien coach du FC Barcelone pourrait très bien relancer Keylor Navas, toujours compétitif. A moins qu'il ne décide d'offrir sa chance à Arnau Tenas, qui remplace numériquement Sergio Rico. Alexandre Letellier part de plus loin.



