Une star du PSG annonce un nouveau défi !

Après la Ligue des champions, Nuno Mendes est reparti de Munich avec un autre trophée en poche ce dimanche. Le latéral gauche du PSG a remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. Le joueur de 22 ans est désormais tourné vers la Coupe du monde des clubs, avec un objectif très clair.

Un trophée de plus pour Nuno Mendes et les autres Portugais du PSG. Ce dimanche, le Portugal s’est imposé contre l’Espagne (2-2, 5-3 après tirs au but) et a remporté sa deuxième Ligue des Nations de son histoire. L’Allianz Arena de Munich a une nouvelle fois souri aux joueurs du PSG. Nuno Mendes a désormais un autre objectif en tête : la Coupe du monde des clubs. Et il s’est montré très clair à ce sujet.