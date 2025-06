Transferts - PSG : Luis Enrique va provoquer un départ XXL ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG et Gianluigi Donnarumma sont en négociations pour une prolongation de contrat. Mais depuis quelques temps, ce dossier semble être dans une impasse et l’Italien se rapproche d’un départ de Paris. Cela serait notamment dû à Luis Enrique, qui souhaiterait décider lui-même de son numéro un au poste de gardien.

Donnarumma va-t-il prolonger ?

Mais durant cet été, le PSG ne devra pas seulement recruter des joueurs, mais également prendre des décisions pour les éléments déjà à disposition de Luis Enrique. L’avenir de Gianluigi Donnarumma fait notamment parler, car ce dernier est en fin de contrat en juin 2026 et des négociations pour une prolongation ont commencé il y a déjà de nombreux mois. Mais il n’y a toujours pas d’accord entre les deux parties et les discussions semblent au point mort. L’Italien semble donc plus que jamais sur le départ et certaines sources indiquent qu’il pourrait faire ses valises après la Coupe du monde des clubs.