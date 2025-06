70M€ : Le joueur de l'équipe de France que le PSG veut recruter !

Depuis quelques temps, le PSG a pris l’habitude de recruter des joueurs de l’équipe de France. Lors du mercato estival, le club de la capitale pourrait d’ailleurs mettre la main sur un autre membre de la troupe de Didier Deschamps. Vu l’avenir flou de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est dans les petits papiers parisiens et son transfert pourrait se négocier contre un chèque de 70M€.

Où évoluera Gianluigi Donnarumma la saison prochaine ? Pour le moment, l’Italien est sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, mais sa prolongation de contrat tarde à venir. Elle serait même au point mort et l’hypothèse d’un transfert cet été prend donc de plus en plus d’ampleur.