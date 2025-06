EXCLU - Mercato : Si Chevalier part, le LOSC veut ce joueur !

Le transfert de Lucas Chevalier n’est pas à exclure cet été du côté du LOSC. Et si jamais le gardien français décide de partir, les Dogues ont déjà le nom de son successeur en tête.

Lucas Chevalier est ouvert à tout. Si rester au LOSC est une option pour l’espoir français et son entourage, le portier des Dogues est aussi à l’écoute des offres qui pourraient lui permettre de franchir un cap, à la fois sportif et financier. De leur côté, les dirigeants lillois savent que leur gardien de but est l’objet de sollicitations très fortes et qu’en cas d’offre importante, il sera difficile de dire non comme de l’empêcher de poursuivre sa belle carrière. Dans l’éventualité d’un départ, le LOSC a un profil précis en tête. Un gardien de but rompu à l’exigence de la Ligue 1, dont le potentiel est évident, tout comme la marge de progression. Selon nos sources, il s’agit de Guillaume Restes, gardien du Toulouse Football Club. Si Lucas Chevalier s’en va, la piste Restes sera prioritaire pour les Lillois.