Une nouvelle polémique frappe le PSG !

Pierrick Levallet

Déjà tourmenté par une polémique homophobe depuis sa victoire contre l'OM, le PSG doit désormais gérer un autre scandale. Ce dimanche, une banderole a été déployée dans les tribunes du Parc des Princes en soutien à Kadidiatou Diani et Jennifer Hermoso. Et certaines militantes féministes ont pointé l'intervention du service de sécurité du PSG du doigt.

Depuis quelques jours, le PSG est frappé par une polémique. Après la victoire contre l’OM (4-0), certains chants de supporters ont été jugés homophobes et quelques joueurs de Luis Enrique ont été aperçus en train de les reprendre. Mais ces dernières heures, c’est un autre scandale qui a touché les Rouge-et-Bleu.

PSG : Polémique homophobe, un autre club de L1 convoqué https://t.co/BnyExuItHl pic.twitter.com/08Ni0upkNh — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Une banderole déployée au Parc des Princes en soutien à Diani et Hermoso

Ce dimanche, l’équipe féminine du PSG recevait l’OL au Parc des Princes. Et au cours de la partie, des militantes féministes ont déployé une banderole pour soutenir Kadidiatou Diani - qui a porté plainte contre Didier Ollé-Nicolle, son ancien entraîneur, pour faits supposés d'agression sexuelle - et Jennifer Hermoso, embrassée de force par l'ex-président de la fédération espagnole Luis Rubiales à l'issue de la finale de la Coupe du monde. « Jenni, Kadi, on vous croit #SeAcabo » pouvait-on lire.

Le service de sécurité du PSG est pointé du doigt