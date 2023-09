Un nouveau record attend Mbappé au PSG, l'OM peut tout faire capoter

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison canon avec le PSG, Kylian Mbappé a trouvé le chemin au cours de ses six dernières apparitions sous le maillot rouge et bleu, de quoi lui permettre de s’approcher d’un nouveau record s’il récidive ce dimanche contre l’OM, en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Malgré son nouvel été agité, au cours duquel il a notamment été mis à l’écart en raison de son refus de prolonger son bail, Kylian Mbappé réalise le meilleur début de saison de sa carrière avec 7 buts en quatre matches disputés depuis la reprise. Seuls Djibril Cissé (2001/02) et Radamel Falcao (2017/18) ont fait de même.

Mbappé se rapproche de Bianchi

Et l’incroyable réussite de Kylian Mbappé lui permet également de s’approcher d’un nouveau record au PSG. L’attaquant a trouvé le chemin des filets lors des six derniers matches officiels disputés avec le club de la capitale et peut, s’il récidive au cours des deux prochaines rencontres, égaler le record détenu par Carlos Bianchi.

Il doit marquer contre l’OM