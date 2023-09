Kylian Mbappé frappe très fort avec le PSG, l’OM peut trembler

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son absence face au FC Lorient pour l’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1, Kylian Mbappé domine déjà haut la main le classement des meilleurs buteurs du Championnat avec 7 réalisations. C’est simple, l’international français a marqué à chacune de ses apparitions, son début de saison la plus prolifique de sa carrière avant le Classique contre l’OM.

Absent de la première journée de Ligue 1 contre Lorient (0-0) en raison de son refus de prolonger son bail avec le PSG, Kylian Mbappé s’est bien repris depuis en réalisant un début de saison canon. Décisif lors de son entrée en jeu face à Toulouse (1-1) en ouvrant le score, l’international français a depuis trouvé le chemin des filets à chacune de ses apparitions en Ligue 1, avec la manière puisqu’il n’a inscrit que des doublés, contre le RC Lens (3-1), l’OL (4-1) et l’OGC Nice (2-3). Pour sa septième année au Paris Saint-Germain, Mbappé décroche ainsi un nouveau record personnel avant le choc contre l’OM dimanche.

7 buts en 4 matches, c’est un record pour Mbappé

S’il est habitué à frapper fort d’entrée avec le PSG, Kylian Mbappé est parvenu à faire encore mieux cette saison, avec 7 buts en 4 rencontres disputées comme l’a détaillé la LFP sur son site internet. Un total qu’il n’avait encore jamais atteint, son précédent record datant de l’année dernière, avec deux réalisations de moins. En 2020/21 et 2018/19, le numéro 7 du PSG avait inscrit 4 buts après ses 4 premiers matches, et marqué à trois reprises en 2021/22. Kylian Mbappé a toujours trouvé le chemin des filets au moins une fois depuis ses débuts professionnels en Ligue 1, totalisant un but après quatre apparitions en 2019/20, 2017/18 et 2016/17.

XV de France : Il s’enflamme pour… Mbappé et Zidane https://t.co/Gu4VnwHEDh pic.twitter.com/WcsM8wlgi4 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Nombre de buts inscrits par Mbappé après ses 4 premiers matches en Ligue 1 :

1/ 7 buts en 2023/24

2/ 5 buts en 2022/23 (29 buts en fin de saison)

3/ 4 buts en 2020/21 (27 buts en fin de saison)

--/ 4 buts en 2018/19 (33 buts en fin de saison)

5/ 3 buts en 2021/22 (28 buts en fin de saison)

6/ 1 but en 2019/20 (18 buts après 28 journées, saison stoppée par le Covid-19)

--/ 1 but en 2017/18 (13 buts en fin de saison)

--/ 1 but en 2016/17 (15 buts en fin de saison)

Il peut faire mieux que Falcao et Cissé

Avec cette performance, Kylian Mbappé entre dans l’histoire de la Ligue 1, un record qu’il partage néanmoins avec deux autres redoutables buteurs du Championnat : Radamel Falcao et Djibril Cissé. Le Colombien avait démarré la saison 2017/18 par un but contre Toulouse, avant de récidiver à Dijon avec un triplé, puis un but à Metz et enfin un doublé face à l’OM.



L’ancien international français, lui, avait confirmé tous les espoirs placés en lui sous le maillot de l’AJ Auxerre au début de la saison 2001/02, avec un quadruplé contre Rennes, puis en marquant lors des trois matches suivants face au PSG, Lorient et Sedan. La série des deux joueurs avait néanmoins pris fin au cours de leur cinquième apparition de la saison. Reste à voir si Kylian Mbappé va pour sa part enchaîner face à l’OM, un adversaire qu’il apprécie particulièrement avec 10 buts au compteur.

Josip Skoblar dans le collimateur

Avec un tel rendement, Kylian Mbappé peut logiquement viser le record inégalé du nombre de buts sur une seule saison appartenant à Josip Skoblar. Avec 44 réalisations en 1970/71, l’ancien international yougoslave n'a jamais été rattrapé, bien qu'une autre figure du PSG n'est pas passée loin de l'exploit, Zlatan Ibrahimovic inscrivant 38 buts lors de la saison 2015/16.