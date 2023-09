Un joueur du PSG prévient déjà l'OM !

La rédaction

Dimanche soir, le PSG reçoit l'OM pour le premier Classique de la saison, mais également le premier pour de nombreux parisiens qui sont arrivés cet été. C'est notamment le cas de Lucas Hernandez, pour qui ce sera un match forcément très particulier. Et pour cause, l'ancien défenseur du Bayern Munich est né à Marseille. Cependant, il est prêt à en découdre avec l'OM.

De Manuel Ugarte à Milan Skriniar en passant par Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, ils seront nombreux du côté du PSG à disputer leur premier Classique dimanche soir. Néanmoins, c'est probablement pour Lucas Hernandez que ce sera le plus particulier, lui qui est né à Marseille. Mais il n'a pas l'intention de faire de cadeau à l'OM.

PSG : Il monte au créneau pour régler un malaise https://t.co/jqqRHQuTEm pic.twitter.com/Grfj7t3tT1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C'est l'un des matches les plus importants de la saison»

« C'est le Classico, c'est le match à ne pas rater. C'est l'un des matches les plus importants de la saison que ce soit pour Paris ou Marseille. Après c'est le match où les supporters jouent aussi un rôle très important. Quand tu gagnes ce match là, le moral est encore plus haut. C'est un match qui est dans le calendrier, qui est fixé, et qu'on a en tête bien sûr », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot .

Ramos préféré à Kolo Muani ?