Un joueur vend la mèche, le vestiaire du PSG s’est fixé une mission

Le PSG s’est parfaitement repris mercredi après la déroute à Newcastle, s’imposant largement contre l’AC Milan (3-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Un résultat qui tenait à cœur aux hommes de Luis Enrique, déterminés à briller lors de la double confrontation face aux Rossoneri comme l’a reconnu Marquinhos après la rencontre.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur contre Milan ce mercredi, trois semaines après l’humiliation subie sur la pelouse de Newcastle (1-4), et les hommes de Luis Enrique ont répondu présent en s’imposant largement contre les Rossoneri . Le PSG reprend ainsi la tête de son groupe et a déjà les yeux tournés sur le rendez-vous à San Siro le 7 novembre prochain.

« On s’est dit dans le vestiaire que l’on avait deux finales à jouer »

« On s’est dit dans le vestiaire que l’on avait deux finales à jouer (la double confrontation contre Milan, NDLR) , a reconnu Marquinhos après la belle victoire parisienne contre l’AC Milan. C’était très important de prendre les trois points ici, et si on arrive à gagner le match là-bas, ce qui est très important, je pense que l’on se mettrait bien dans ce groupe. »

« Chaque point est très important »