Luis Enrique justifie un choix fort avec le PSG

La composition de Luis Enrique était fortement attendue mercredi pour le choc opposant le PSG à l’AC Milan, trois semaines après le fiasco de Newcastle. Et l’Espagnol a donc décidé d’aligner trois attaquants, tandis que Vitinha était au milieu de terrain tout en occupant un rôle d’ailier gauche sur les phases offensives. Un choix justifié par l’entraîneur espagnol.

Luis Enrique a choisi de ne pas répéter la même erreur. Alors que le PSG avait coulé à Newcastle avec son quatuor offensif, Gonçalo Ramos n’a cette fois-ci pas débuté la rencontre contre l’AC Milan (3-0), Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani étant alignés en attaque, tandis que Vitinha retrouvait sa place dans l’entrejeu. Un rôle hybride avait été confié à l’international portugais.



Un rôle hybride pour Vitinha

En effet, Vitinha ne s’est pas contenté de rester dans l’entrejeu, apparaissant également comme un ailier gauche sur certaines phases de jeu comme le Portugais l’a déjà fait en ce début de saison. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a tenté d’en dire plus sur son rôle face à Milan, tant en reconnaissant qu’il n’était « pas facile d’expliquer » ce qu’avait fait Vitinha.

« Ça dépend d’où est le ballon et aussi de la position de Kylian Mbappé »