Un joueur du PSG va filer en Allemagne ?

Arnaud De Kanel

Bradley Barcola confirme son ascension fulgurante. Très performant en 2024, l'ailier du PSG continue sur sa lancée, démontrant une montée en puissance remarquable ces derniers mois. Cela pourrait lui ouvrir les portes de l'Euro en Allemagne cet été avec l'équipe de France de Didier Deschamps.

Sous l'aile attentive de Luis Enrique, Bradley Barcola a su surmonter les obstacles après des débuts de saison tumultueux, ponctués de critiques acerbes et parfois injustifiées. Malgré ces difficultés, l'ancien joueur de l'OL a su s'imposer au PSG, faisant partie intégrante du onze de départ à de nombreuses reprises. Cette constance dans ses performances pourrait lui ouvrir les portes de la sélection nationale française dès cet été. Avec la blessure de Kingsley Coman et le possible passage à 26 joueurs plutôt que 23 sur la liste, Bradley Barcola a de grandes chances de faire le voyage en Allemagne pour disputer l'Euro.

Mercato : Le PSG s’attaque à un «grand joueur» pour remplacer Mbappé https://t.co/JlihWvX3gb pic.twitter.com/fK4GyJU3zs — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

«Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro»

Certains en sont convaincus, à l'image de Walid Acherchour. « Barcola fait une première mi-temps incroyable. La première mi-temps qu’il fait est incroyable. Il prend le jeu à son compte, il dézone, fais des énormes différences. C’est un joueur qui face à un bloc bas est déstabilisant. On parle du Paris Saint-Germain, mais aujourd’hui Barcola prétend à l’équipe de France. Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro. Avec la blessure de Coman notamment, il y a un énorme spot. Il peut jouer à gauche et à droite, il est dans une grande forme et c’est le grand gagnant de la semaine. Il est dans les 23 dans un mois et demi », a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC dimanche soir. Être convoqué pour une compétition internationale telle que l'Euro sans avoir été sélectionné auparavant, cela est-il possible ?

Barcola à l'Euro, les raisons d'y croire

La réponse est oui ! Et même Didier Deschamps, qui n'a pas pour habitude de réserver des surprises, l'a déjà fait. Tout d'abord avec avec Rémy Cabella et Morgan Schneiderlin pour la Coupe du Monde 2014, puis avec Samuel Umtiti à l'Euro 2016, et enfin Steven Nzonzi et Benjamin Pavard pour le Mondial 2018. Alors tout est possible pour Bradley Barcola !