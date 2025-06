«Un génie» est arrivé au PSG !

Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et enfin sacré champion d'Europe samedi dernier, Luis Enrique a réalisé une saison époustouflante à la tête du PSG. Pour l'ancien international polonais Ludovic Obraniak, sa gestion des évènements a été impeccable tout au long de l'année. Malgré son entêtement, il a su aussi se remettre en question.

Luis Enrique, artisan de cette saison historique

« Le premier constat, et je le remercie pour ça, c’est qu’à Paris on a reparlé de foot depuis deux ans. Finies les histoires, finies les dramaturgies quand il y a des joueurs blessés. Tout ça est fini. Les quatre joueurs à 10 buts, etc, tout ça c’était dans sa tête dès le début et c’est pour ça qu’il paraissait un peu arrogant. Quand on voyait ce qui se passait en début de saison, à quel point il peut maîtriser les événements quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Je pense aussi à sa capacité à mettre son égo un tout petit peu de côté. On parlait du changement mais le changement s’est effectué sous l’impulsion de quelques joueurs qui ont aussi demandé une réunion » a déclaré l’ancien international polonais.