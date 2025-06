PSG : Après l'humiliation, il demande le divorce !

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire, ouvrant peut-être un nouveau cycle vertueux. Mais il a arrêté celui de l’Inter, qui a déjà commencé à faire peau neuve après cette défaite cinglante (5-0), avec notamment le départ de l’entraineur Simone Inzaghi.

Alors que les doutes étaient nombreux cet hiver encore, le PSG de Luis Enrique les a tous balayés. Menés par un Ousmane Dembélé flamboyant et un Gianluigi Donnarumma intraitable, les Parisiens ont réalisé leur rêve en remportant enfin la Ligue des Champions , sans parler de la Ligue 1 ainsi que de la Coupe de France . Mais évidemment, le bonheur des uns fait le malheur des autres...

C’est le cas de Simone Inzaghi , qui a carrément quitté son poste d’entraineur à l’ Inter après cette finale perdue contre le PSG . « Dans le football, tout s'accélère à une vitesse fulgurante et l'imprévisibilité règne en maître, à tel point que mardi, notre entraîneur nous a annoncé la fin de son mandat à l'Inter » a déclaré ce vendredi en marge d'un évènement sportif le président Giuseppe Marotta , revenant sur cet épisode étrange au micro de Sky Sport Italia.

« Nous n'étions pas préparés et, par conséquent, nous avons changé »

« Nous avons assisté à une déclaration officielle et concrète de notre entraîneur : “Je considère mon cycle terminé, j'ai besoin d'une nouvelle aventure”. Je dois dire franchement que Simone Inzaghi a pris cette décision le lundi suivant la défaite » a poursuivi le président Marotta. « Pour nous, le cycle n'était pas fini et ce n’était pas un problème, car la proximité de la finale nous avait conduits à ne pas aborder le sujet. J'ai ensuite lu dans la presse que nous étions confus. Nous avons simplement pris cette décision, nous n'étions pas préparés et, par conséquent, nous avons changé ».