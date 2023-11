Un flop quitte le PSG, il jubile

Jean de Teyssière

Arrivé en 2020 au PSG, le passage de Mauro Icardi ne laissera pas un franc souvenir. Malgré un très bon début d'aventure, l'international argentin a ensuite plus fait parler de lui en dehors du terrain que sur. L'attaquant de 30 ans s'est donc relancé à Galatasaray où il vit des heures exceptionnelles avec le club turc, avec 38 buts et 11 passes décisives en 44 matchs. Son coéquipier, Sacha Boey est en tout cas très heureux de le compter parmi eux.

Ironie du sort, le premier but de Mauro Icardi sous les couleurs du PSG avait été inscrit face à Galatasaray. Il avait réussi une belle première partie de saison, réussissant même à reléguer Edinson Cavani sur le banc des remplaçants. La suite a été moins florissante pour lui, qui a enchaîné les mauvaises prestations et les matchs sur le banc des remplaçants. Avant son départ à Galatasaray cet été, pour 10M€.

«Lorsqu'Icardi est arrivé à Galatasaray, je me suis préparé au meilleur comme au pire»

Dans une interview pour Le Média Carré , le latéral droit de Galatasaray, Sacha Boey explique s'être méfié de l'arrivée de Mauro Icardi dans le club turc : « Lorsque Mauro Icardi est arrivé à Galatasaray, je me suis préparé au meilleur comme au pire, car j'avais le PSG en tête. Il a marqué son premier but dès son premier match, et après avoir vu sa détermination et sa volonté à l'entraînement, j'ai compris qu'il arrivait avec une bonne mentalité. Ensuite, avec l'amour des supporters, des joueurs et du staff technique, tout ne pouvait que s'améliorer pour lui. C'est un très bon esprit. Il est très différent sur le terrain, il n'a besoin que du ballon. Un ballon dans la surface de réparation suffit. »

PSG : Un problème à 170M€ est dénoncé ! https://t.co/bj4VmZ7szC pic.twitter.com/Zkcv6gOTeW — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Icardi est quelqu'un qui a besoin d'amour»