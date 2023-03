Un clash éclate au PSG, il vide son sac

La rédaction

A la mi-temps de la rencontre opposant le PSG à l'AS Monaco, le ton serait monté dans le vestiaire. Présent alors au Stade Louis II, Luis Campos aurait haussé la voie, ce qui n'aurait plu à Neymar. Les deux hommes se seraient accrochés, avant que Sergio Ramos n'intervienne dans cette affaire. L'ancien capitaine du Real Madrid a tenté d'apaiser les tensions pour mieux aborder la suite de la saison.

Le début du mois de février était morose pour le PSG. Le club parisien avait enchaîné les coups de froid. Entre la blessure de Kylian Mbappé et les mauvais résultats enregistrés sur le terrain, l'équipe était au plus mal. Et pour couronner le tout, un clash avait éclaté dans le vestiaire à la mi-temps d'un match face à l'AS Monaco le 11 février dernier.

Un clash éclate entre Campos et Neymar

Présent au Stade Louis II, Luis Campos n'avait pas apprécié la copie rendue par son équipe et se serait rendu dans le vestiaire du PSG à la mi-temps. Le Portugais, conseiller sportif au sein du club parisien, n'aurait pas hésité à hausser le ton, ce qui aurait provoqué la colère de Neymar, mais aussi de Marquinhos. « Oui c’est arrivé, c’était une petite discussion et nous n'étions pas d'accord. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous, c'est comme avec ma copine, on ne peut pas être d’accord sur tout chaque jour. Le football ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect, mais ça arrive parfois d'avoir des discussions » avait annoncé Neymar. Comme le confirme L'Equipe , le ton est monté avant que Sergio Ramos n'intervienne.

Sergio Ramos prend les choses en main

Très apprécié par le vestiaire parisien, Sergio Ramos aurait tenté de faire retomber les tensions en évoquant les objectifs premiers du club, à savoir remporter la Ligue des champions et le championnat. L'ancien capitaine aurait remis les pendules à l'heure et indiqué que le PSG devait changer d'attitude s'il souhaitait performer cette saison. Un discours, qui semble avoir été écouté puisque l'équipe parisienne reste sur trois victoires consécutives en championnat.