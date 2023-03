Il s’est planté, ce club légendaire revient à la charge pour Neymar

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027, Neymar ne semble plus être le bienvenu à Paris et le conseiller football Luis Campos travaillerait sur son transfert. Au FC Barcelone, un retour de flamme serait possible si Lionel Messi refusait de revenir en fin de saison.

Neymar a quitté le FC Barcelone, à la surprise générale, en août 2017 alors qu’il avait affirmé à ses coéquipiers qu’il allait rester comme Luis Suarez l’a révélé ces dernières heures à PLACAR . Cependant, le Brésilien aurait regretté sa décision, au point de faire le forcing pour son retour au Camp Nou en 2019.

En 2019, Barcelone a raté son coup pour le retour de Neymar

Le FC Barcelone avait à l’époque tenté d’inclure Ousmane Dembélé dans un échange de joueurs en plus d’une compensation financière pour convaincre le PSG de vendre sa star, en vain. Et maintenant ? Depuis la nomination de Luis Campos en juin 2022 au poste de conseiller football du Paris Saint-Germain, il est question d’une volonté du PSG de se séparer de Neymar. Le Parisien a dernièrement confirmé la tendance alors que Kylian Mbappé conditionnerait sa présence dans le groupe la saison prochaine à un transfert de Neymar.

En cas d’échec pour Messi, le Barça prêt à rapatrier Neymar ?