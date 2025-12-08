Un attaquant débarque au PSG : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s'appuyer sur sa formation pour le futur, le PSG peut notamment compter sur Ibrahim Mbaye qui fait partie des jeunes parisiens les plus utilisés par Luis Enrique. Il faut dire que dès son arrivée au club dans les catégories de jeunes, le néo-international sénégalais a rapidement impressionné tout le monde.

Alors que Luis Enrique n'a jamais caché son ambition de s'appuyer sur des jeunes éléments du centre de formation, Ibrahim Mbaye fait partie de ceux qui bénéficient du plus grand temps de jeu. Buteur pour la première fois au Parc des Princes samedi contre le Stade Rennais (5-0), le joueur formé au PSG confirme son grand talent. Bilal Bejaoui, ancien préparateur physique des U19 parisiens, et qui a vu éclore Ibrahim Mbaye, raconte avoir été tout de suite impressionné par ses capacités.

Mbaye a bluffé tout le monde « Quand il est arrivé en U19 à 16 ans, Ibrahim s’est immédiatement distingué. Observateur, discret et attentif, il n’était jamais nécessaire de lui répéter les consignes », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter une couche.