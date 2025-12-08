Laure Boulleau et cette star du PSG : L’excellente nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pointé du doigt pour son irrégularité, Khvicha Kvaratskhelia s’est illustré samedi soir sur la pelouse du Stade Rennais (5-0) en inscrivant un doublé. Présente dans le Canal Football Club, Laure Boulleau a salué la prestation des joueurs du PSG, et plus précisément celle de l’international géorgien.

Depuis la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) le week-end dernier, le Paris Saint-Germain est dans un rôle inhabituel en Ligue 1, celui du chasseur. En effet, c’est désormais le RC Lens qui pointe à la tête du classement, obligeant les joueurs de Luis Enrique à redoubler d’efforts en Championnat. Samedi, le club de la capitale n’a donc laissé aucune chance au Stade Rennais (5-0), une rencontre qui a convaincu Laure Boulleau.

« J’ai trouvé qu’ils avaient fait un match super intéressant » « J’ai trouvé qu’ils avaient retrouvé une certaine forme d’intensité, c’est pas juste parce qu’ils gagnent 5-0, j’ai trouvé qu’ils avaient fait un match super intéressant, déjà sur leur pressing haut que j’ai trouvé super efficace », a confié la consultante de Canal +, qui n’a pas manqué de souligner la belle prestation de Khvicha Kvaratskhelia, irrégulier en Ligue 1 depuis le début de la saison et auteur d’un doublé samedi soir.