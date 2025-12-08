Laure Boulleau et cette star du PSG : L’excellente nouvelle !

Pointé du doigt pour son irrégularité, Khvicha Kvaratskhelia s’est illustré samedi soir sur la pelouse du Stade Rennais (5-0) en inscrivant un doublé. Présente dans le Canal Football Club, Laure Boulleau a salué la prestation des joueurs du PSG, et plus précisément celle de l’international géorgien.
Depuis la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) le week-end dernier, le Paris Saint-Germain est dans un rôle inhabituel en Ligue 1, celui du chasseur. En effet, c’est désormais le RC Lens qui pointe à la tête du classement, obligeant les joueurs de Luis Enrique à redoubler d’efforts en Championnat. Samedi, le club de la capitale n’a donc laissé aucune chance au Stade Rennais (5-0), une rencontre qui a convaincu Laure Boulleau.
« J’ai trouvé qu’ils avaient fait un match super intéressant »
« J’ai trouvé qu’ils avaient retrouvé une certaine forme d’intensité, c’est pas juste parce qu’ils gagnent 5-0, j’ai trouvé qu’ils avaient fait un match super intéressant, déjà sur leur pressing haut que j’ai trouvé super efficace », a confié la consultante de Canal +, qui n’a pas manqué de souligner la belle prestation de Khvicha Kvaratskhelia, irrégulier en Ligue 1 depuis le début de la saison et auteur d’un doublé samedi soir.
« Un retour des joueurs blessés qui donne de l’allant »
« On sent aussi qu’il y a un retour d’énergie, un retour des joueurs blessés qui donne de l’allant, un Kvaratskhelia qui, ça y est, a retrouvé son niveau sur ce match-là, il était en mode Ligue des champions, salue Laure Boulleau. La saison dernière, il a fait quasiment que des matchs comme ça. Hier, j’ai reconnu un peu plus l’équipe. Que ce soit collectivement ou individuellement, j’ai trouvé qu’il y avait un équilibre intéressant. »