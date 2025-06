Transferts : Un grand nom a choisi le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation commence à se tendre dans le dossier Gianluigi Donnarumma. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, le portier italien n'a toujours pas prolongé malgré sa saison exceptionnelle en Ligue des champions. Si le gardien fait du club parisien sa grande priorité, il n'écarterait pas l'idée d'un départ en cas de blocage prolongé.

Donnarumma veut rester, mais...

« Gigio Donnarumma, qui sort d'une excellente saison, donnera la priorité au Paris Saint-Germain pour le renouvellement de son contrat, qui expire dans un peu plus d'un an. Ses propos sont confirmés, une réunion est possible dans les prochains jours. L'offre du Paris Saint-Germain pour le renouvellement était inférieure à son salaire actuel (plus de 10 millions), mais il est normal que Donnarumma demande un renouvellement en fonction de ses énormes performances » a déclaré Alfredo Pedulla, un journaliste italien.