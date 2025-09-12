Transferts : L’offre du PSG pour une légende l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme une légende l'OM où il a brillé durant son passage entre 2005 et 2010, Mamadou Niang aurait pu connaitre une trajectoire bien différente et vivre une belle histoire d'amour avec.... le PSG ! En effet, le rival parisien avait également tenté de recruter l'attaquant sénégalais à l'époque, et son offre de contrat était même arrivée avant celle de l'OM.

Durant cinq saisons, Mamadou Niang a fait le bonheur de l'OM où il a marqué les esprits et s'était imposé comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Interrogé au micro de Canal +, l'ex international sénégalais fait une drôle de révélation puisqu'il annonce que le PSG, grand rival de l'OM, avait également tenté de le faire signer lorsqu'il évoluait à Strasbourg. Mais l'offre marseillaise a fait la différence...

« J'ai reçu une proposition de contrat du PSG » « C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat du PSG. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg, mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », confie Niang.