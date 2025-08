Transferts : Le nouveau Lloris annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a tranché : le poste de gardien de but au PSG devrait revenir à Lucas Chevalier, jeune portier lillois au profil complet et prometteur. Son ancien partenaire dans le nord de la France, Benoît Costil, a apporté un éclairage précieux sur le talent et le potentiel de Chevalier, qui n'a rien à envier à celui d'Hugo Lloris.

Le contexte est clair. Dans la perspective de la saison 2025-2026, le PSG cherche à solidifier sa cage avec un gardien à la hauteur des ambitions du club, capable de remplacer Gianluigi Donnarumma. Après plusieurs années en tant que numéro un, le portier italien pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs en raison de son incapacité à étirer son bail. Comme annoncé par le 10Sport.com, il sera remplacé par Chevalier, à 23 ans. Ancien coéquipier de l’international tricolore au LOSC, Benoît Costil a suivi son évolution de près. Très vite, il a été impressionné par ses qualités.

La piste Chevalier est validée « C'est un gardien très complet. Quand je suis arrivé à Lille, j'avais quand même quelques années de football derrière moi. Je signe là-bas pour l'accompagner. Et après deux ou trois entraînements, je vais voir Benji (ndlr : Benjamin André) et Sylvain Armand qui m'en avaient parlé, et je leur dis : 'C'est quoi ce gardien ?' J'avais capté tout de suite. Il a tout : les mains, les qualités techniques, ce pied, ses poussées… » a déclaré l’ancien portier à Eurosport.