PSG : Le transfert parfait est annoncé !

Alors que Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, le club se tourne vers Lucas Chevalier, jeune portier de Lille, pour assurer la relève dans les cages parisiennes. Ce contexte a amené Benoît Costil, ancien gardien expérimenté, à livrer un portrait flatteur du joueur nordiste, qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé dans le nord de la France.

Chevalier, c'est validé !

« C’est un gardien très complet. Quand je suis arrivé à Lille, j’avais quand même quelques années de football derrière moi. Je signe là-bas pour l’accompagner. Et après deux ou trois entraînements, je vais voir Benji [André] et Sylvain Armand qui m’en avaient parlé, et je leur dis : ‘C’est quoi ce gardien ?’ J’avais capté tout de suite. Il a tout : les mains, les qualités techniques, ce pied, ses poussées… » a confié l'ancien gardien à Eurosport.