Transfert, scandale... Le plan machiavélique de Messi au PSG

Amadou Diawara

En déplacement en Arabie Saoudite dernièrement, Leo Messi a manqué un entrainement du PSG sans autorisation. En guise de sanction, la direction parisienne a suspendu son numéro 30 pour une durée de deux semaines. Puni, Lionel Messi s'est excusé dans une vidéo publiée ce vendredi, et ce, pour anticiper une potentielle prolongation.

Aperçu en Arabie Saoudite il y a quelques jours, Lionel Messi a séché un entrainement de Christophe Galtier. Pour sanctionner son numéro 30, la direction du PSG a décidé de le suspendre pour une durée de deux semaines.

😲"MESSI pide PERDÓN por si tiene que QUEDARSE en el PSG"😌 @JuanfeSanzPerez no tiene dudas en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/Io0Dkzf9Gc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2023

Messi s'est excusé après le scandale

Dans une vidéo publiée ce vendredi, Lionel Messi a tenu à présenter ses excuses envers le PSG, et ce, pour ne pas se retrouver bredouille à l'intersaison.

Messi ne veut pas griller la carte PSG