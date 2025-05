Renfort surprise au PSG, ça dérape dans le vestiaire

Vainqueur de Roland-Garros en 1983, Yannick Noah avait donné un coup de main au PSG avant la finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1996. L’idée de faire venir l’ancien champion de tennis est venue de Michel Denisot. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a bousculé le vestiaire.

A quelques jours d’une finale de Ligue des champions, il est bon de rappeler que le PSG a déjà remporté une compétition européenne. La formation avait remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1996, tournoi disparu, grâce notamment à l’apport de Yannick Noah , appelé à la rescousse par Michel Denisot . « Noah c’est un champion, pas un médecin. On était arrivé en finale de Coupe d’Europe pour la première fois, mais en championnat ça n’allait pas. J’étais dans la campagne, sur mon tracteur, je ne pensais qu’à ça .Et je pense à Yannick Noah car les gens qui ont gagné ne pensent pas comme les autres. J’ai appelé Yannick et il m’a dit oui tout de suite » avait déclaré l’ancien président du PSG.

La visite de Noah avait surpris le vestiaire du PSG. « On part là-bas et on le voit. On lui dit : « Qu’est ce que tu fous là ? ». Je ne sais pas si Luis Fernandez était informé, mais il est arrivé avec un passé d’énorme joueur de tennis, mais aussi de vainqueur de Coupe Davis. Michel a dit qu’il avait besoin d’un mec comme ça pour transmettre de l’énergie que l’on avait un peu perdu, mais qui était nécessaire pour gagner cette finale » a déclaré Alain Roche, défenseur du club parisien.

« Luis Fernandez était fou »

Et durant quelques jours, Noah a dynamité le groupe. « C’est une approche très particulière, on va sur la plage et on médite, le soir on prend quelques coups, des tapas etc. Yannick ne s’investissait pas sur la technique, il était là pour trouver une unité. On prend le bus pour aller à Bruxelles, on achète des sucreries. Luis Fernandez était fou » a confié Roche au cours d’un entretien accordé à PSG Originals.