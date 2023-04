Ramadan, Racisme… Accusé, le clan Galtier réplique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier est accusé de racisme et d'islamophobie par l'un de ses anciens supérieurs à Nice, Julien Fournier. Ce dernier a indiqué dans un mail que le technicien avait refusé de recruter certains joueurs en raison de leur religion. Ce mercredi soir, le clan Galtier a tenu à se défendre et à répondre à ces accusations.

Christophe Galtier est dans la tourmente. Un mail écrit par Julian Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, a été rendu public ce mardi soir. Il est indiqué que le technicien, lors de son passage sur la Côte d'Azur (2021-2022), avait regretté le nombre important de joueurs musulmans et noirs dans le groupe niçois.

Scandale au PSG : Il lâche une bombe sur Galtier et sort du silence https://t.co/TPZ7Bw57bI pic.twitter.com/hkR9wkmZ2h — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Galtier aurait refusé des joueurs à cause de leur religion

Mais ce n'est pas tout puisque Galtier aurait recalé certaines recrues comme Ozan Kobak en raison de leur religion. Certains en coulisses avaient déjà dénoncé le comportement de l'actuel entraîneur du PSG, qui aurait demandé à certains joueurs de ne pas jeûner durant le ramadan. « Gouiri veut parler depuis pas mal de temps, mais il ne le fait qu’en off et à demi-mot, et pour l’instant il ne dit rien mais il va falloir qu’il dise qu’il est quand même parti à cause de l’entraîneur » a déclaré Daniel Riolo.

Le clan Galtier se défend