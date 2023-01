«Que va-t-il faire après 50 ans ?», la retraite de Mbappé au coeur des débats en politique

La rédaction

Ce mardi 31 janvier, de nombreuses personnes sont sorties dans les rues afin de manifester contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement Macron. Parmi les revendications des grévistes, l'âge de la retraite, qui est passé de 62 à 64 ans. Et si cette réforme fait beaucoup parler, la retraite des sportifs est souvent oubliée dans les débats, sauf par Sandrine Rousseau, qui a pris pour exemple le cas de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne devait pas du tout s'attendre à se retrouver au coeur des débats contre la retraite à 64 ans. Pourtant, à l'Assemblée Nationale, la députée EELV du 13ème arrondissement de Paris, Sandrine Rousseau a évoqué son cas afin de parler de la retraite des seniors. Pour faire simple, un index faisant partie du projet de réforme obligera les entreprises de garder leurs employés de plus de 55 ans, afin de lutter contre le faible emploi de la tranche d'âge 55-64 ans.

«Que va-t-il faire après 50 ans ?»

Lors d'une séance à l'Assemblée Nationale, Sandrine Rousseau, députée EELV, a interpellé ses collègues députés concernant cette réforme des retraites, et tout particulièrement l'index séniors. Pour capter au mieux leur intention, elle a débuté en disant : « Que faire Mbappé après 50 ans ?»

La question de la réinsertion des sportifs