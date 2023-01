«Je n’ai pas de mots», le vestiaire du PSG craque

Arthur Montagne

Auteur d’un début d’année très poussif, le PSG a confirmé ses difficultés en concédant le nul au Parc des Princes contre Reims (1-1) à cause d’un but encaissé dans les dernières secondes. Après le match, Danilo Pereira a poussé un coup de gueule et interpelle ses coéquipiers.

Le coup de gueule de Danilo

« Non, ça ne me satisfait pas. Nous avons raté beaucoup de choses dans ce match. Nous ne pouvons pas concéder un tel but, alors que nous étions tranquillement avec le ballon au milieu de terrain. Nous le perdons et encaissons un but après deux touches à peine. Je n’ai pas de mots pour décrire un match comme celui-ci. Nous sommes déçus », lance l’international portugais au micro de Prime Vidéo avant d’en rajouter une couche.

«Ça va être difficile»