PSG : Zaïre-Emery va jouer ailleurs, il confirme !

Axel Cornic

De retour avec l’équipe de France Espoirs après avoir connu les grands, Warren Zaïre-Emery était présent ce mardi en conférence de presse. L’occasion pour le milieu du Paris Saint-Germain d’évoquer son début de saison délicat et les demandes de Luis Enrique, qui le fait régulièrement jouer au poste de latéral droit.

Il a été le premier grand talent lancé par Luis Enrique. Impressionnant de maturité à seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery semblait pouvoir se faire une place de choix au PSG. Mais les choses ont changé au fil des mois et il a subi de plein fouet la concurrence de Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha.

Un problème avec Zaïre-Emery ? L’international français s’est tout de même installé dans la rotation, mais certains attendaient surement plus de lui vu ce qu’il avait montré à ses débuts au PSG. Et ces doutes sont couplés au fait que Luis Enrique l’aligne régulièrement au poste de latéral droit, pour faire souffler Achraf Hakimi.