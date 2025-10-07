Le «meilleur du monde» au PSG : Du jamais vu est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré par beaucoup de spécialistes comme le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi a terminé sixième du dernier Ballon d’Or. Pour son retour en sélection, l’international marocain a été mis à l’honneur devant ses coéquipiers par Walid Regragui, présentant la star du PSG comme un modèle de réussite.

Depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi fait l’unanimité. « Je pense qu’il est le meilleur du monde actuellement », confiait récemment la légende Cafu, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Un constat partagé par Luis Enrique après le succès du PSG contre le FC Barcelone. « Ce sont les deux meilleurs pour moi à leur poste, disait-il au sujet du Marocain et de Nuno Mendes. Aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe qui est tout le temps très haut comme nous, que tu as des joueurs comme Nuno et Haki' qui sont capables de surmonter cette pression par la conduite du ballon ou par la passe, capables d'appeler en profondeur, tu peux préparer le match d'une meilleure manière ».

« Aucun Marocain ne l’avait fait » Sixième du Ballon d’Or, Achraf Hakimi a également reçu les félicitations de son sélectionneur Walid Regragui à l’entraînement. « On va féliciter Achraf. Classement: sixième du Ballon d’or. Tu as fini sixième, mais tu vaux plus. Ce record, personne ne l’avait fait au Maroc. Aucun Marocain ne l’avait fait » a confié l’entraîneur marocain devant le groupe, invitant les autres joueurs à prendre exemple sur la star du PSG.