Le «meilleur du monde» au PSG : Du jamais vu est annoncé !

Considéré par beaucoup de spécialistes comme le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi a terminé sixième du dernier Ballon d’Or. Pour son retour en sélection, l’international marocain a été mis à l’honneur devant ses coéquipiers par Walid Regragui, présentant la star du PSG comme un modèle de réussite.
Depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi fait l’unanimité. « Je pense qu’il est le meilleur du monde actuellement », confiait récemment la légende Cafu, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Un constat partagé par Luis Enrique après le succès du PSG contre le FC Barcelone. « Ce sont les deux meilleurs pour moi à leur poste, disait-il au sujet du Marocain et de Nuno Mendes. Aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe qui est tout le temps très haut comme nous, que tu as des joueurs comme Nuno et Haki' qui sont capables de surmonter cette pression par la conduite du ballon ou par la passe, capables d'appeler en profondeur, tu peux préparer le match d'une meilleure manière ».
« Aucun Marocain ne l’avait fait »
Sixième du Ballon d’Or, Achraf Hakimi a également reçu les félicitations de son sélectionneur Walid Regragui à l’entraînement. « On va féliciter Achraf. Classement: sixième du Ballon d’or. Tu as fini sixième, mais tu vaux plus. Ce record, personne ne l’avait fait au Maroc. Aucun Marocain ne l’avait fait » a confié l’entraîneur marocain devant le groupe, invitant les autres joueurs à prendre exemple sur la star du PSG.
« Je le dis: c’est un exemple »
« Achraf est là et je le dis: c’est un exemple. Tout le monde ici devrait se dire: ‘Achraf a fini sixième, moi je finirai cinquième, quatrième, troisième, deuxième et je remporterai même le Ballon d’or’. C’est comme ça qu’il faut penser et revenir en force. En tout cas, bravo », a conclu Regragui.