PSG : Zaïre-Emery envoie déjà un message à Deschamps

C'est désormais officiel, Didier Deschamps a convoqué Warren Zaïre-Emery en équipe de France. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du PSG fait preuve d'une précocité impressionnante qui laisse augurer le meilleur pour lui. Interrogé sur cette convocation en Bleus, Zaïre-Emery affiche d'ailleurs sa volonté de s'inscrire sur le long terme.

Comme attendu, Warren Zaïre-Emery a été convoqué en équipe de France pour les deux prochains matches face à Gibraltar et la Grèce. Une grande nouvelle pour le milieu de terrain du PSG qui pourrait honorer sa première sélection en Bleus à l'occasion de ce rassemblement. Très heureux d'avoir été convoqué, Zaïre-Emery est toutefois déjà focalisé sur la suite. Et il l'annonce clairement, il n'a pas l'intention de s'arrêter là et compte bien s'imposer sur le long terme en Bleus.

Zaïre-Emery veut s'installer en Bleus

« Il y en a beaucoup qui son passés par là, et je bats aussi le record d’Eduardo Camavinga, donc c’est une fierté de plus. On va continuer, et comme je l’ai dit le premier objectif c’est d’y être, maintenant l’objectif c’est d’y rester », confie le milieu de terrain de 17 ans au micro de PSG TV . Et cela tombe bien puisque Didier Deschamps aussi a des ambitions sur le long terme avec Warren Zaïre-Emery.

«C'est un candidat pour l'Euro»