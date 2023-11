Deschamps fait déjà une promesse à Zaïre-Emery

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’était la surprise attendue de la liste de Didier Deschamps. Warren Zaïre-Emery a en effet été convoqué pour la première fois en équipe de France avant les matches contre Gibraltar et la Grèce. De bon augure à quelques mois de l’Euro. Le sélectionneur promet d’ailleurs au joueur du PSG que s’il est sélectionné, c’est qu’il est dans la course pour disputer le Championnat d’Europe.

A quasiment six mois de la liste pour l'Euro, Warren Zaïre-Emery est convoqué pour la première fois en équipe de France, pour affronter Gibraltar et la Grèce. Et Didier Deschamps confirme que le jeune milieu de terrain du PSG fait bien partie des candidats pour l'Euro l'été prochain.

Grande nouvelle au PSG, il sort du silence https://t.co/LEszAEqD16 pic.twitter.com/EG8AjyrTmz — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«C'est un candidat pour l'Euro»

« S'il est là, c'est qu'il a tout à travers ce qu'il fait. Comme je l'ai dit le mois dernier, à partir du moment où il le fait au PSG et que j'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, c'est un candidat pour l'Euro. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation, du système de jeu. C'est un milieu de terrain complet à son jeune âge, il fait beaucoup de choses très bien », lance-t-il devant les médias, avant de poursuivre.

«Ce sont des joueurs prêts pour le très haut niveau»