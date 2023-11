PSG : Zaïre-Emery plombe une légende de l’équipe de France, Deschamps lâche ses vérités

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc désormais officiel, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps. Des débuts qui semblent confirmer que l'équipe de France tourne la page N'Golo Kanté qui évolue en Arabie Saoudite depuis cet été, bien que le sélectionneur des Bleus refuse de se montrer aussi catégorique.

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Warren Zaïre-Emery pour affronter Gibraltar et la Grèce. Un petit nouveau qui débarque alors qu'Aurélien Tchouaméni est blessé, et qui pourrait d'ailleurs indiquer la fin de la carrière internationale de N'Golo Kanté qui n'a pas disputé la dernière Coupe du monde et qui a rejoint l'Arabie Saoudite cet été. Mais Didier Deschamps ne se montre pas aussi catégorique.

«L'option c'est de donner du temps de jeu à ceux qui sont là. Warren en fait partie»

« Je n'ai pas changé de position par rapport à NG (Kanté). L'option après la Coupe du monde, c'est de donner du temps de jeu à ceux qui sont là. Warren en fait partie », assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant de laisser la porte de l'équipe de France ouverte à N'Golo Kanté.

«Kanté, je le considère toujours sélectionnable»